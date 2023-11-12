T.C.İSTANBUL 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 12 Kasım 2023 / 00:01

Sayı : E.26027622-2020/196-Ceza Dava Dosyası 10.11.2023

Konu :

İ L A N

ŞİKAYETÇİ : HAKIM EL AZZOUZI: K ve M oğlu, 26/10/1987 MOROCCO doğumlu, Pasaport No: RW 4689715

Silahla Nitelikli Yaralama suçundan sanık GÖKHAN ENYÜCE hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda;

Mahkememizin 01/06/2023 tarih ve 2020/196 Esas, 2023/298 Karar sayılı kararı ile sanık GÖKHAN ENYÜCE hakkında Silahla Nitelikli Yaralama suçundan Beraatine karar verilmiştir.

Dava dosyasında Şikayetçi HAKIM EL AZZOUZI'ye tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle İlanen tebligatına karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 günlük kesin süre içerisindemahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yoluna başvurulabileceği,aksi takdirde ilamın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.