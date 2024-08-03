T.C. İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 03 Ağustos 2024 / 00:01

İLAN

T.C. İSTANBUL 41. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/12 Esas

DAVACI :İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

VEKİLİ :Av. FERHAN KARADENİZ ATAY

DAVALI : ŞAHİN SEYİDOĞLU Karagümrük Mah Neslişah Camii SkNo:6Daire:2 Fatih/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Satıcının Açtığı İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğe çıkarılmış olup, adresinizde yaşamadığınız ve yeni adresinizin tespit edilememiş olması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır.

Davacı vekili tarafından verilen dilekçede tarafınızca Karagümrük Mah. Neslişah Camii sk No: 6/2 Fatih /İstanbul adresindeki ID 31107686 -3nolu sözleşmesine ait borcun ödenmemesi üzerine Müvekkili İdarenin alacağının tahsili amacıyla 2023//35991 sayılı icra dosyası ile borçlu aleyhinde İlamsız icra yoluyla takip yapıldığı, tarafınızca borcun olmadığı iddia edilerek İcra Dairesine itiraz dilekçesi vermeniz ve icra takibinin durması üzerine açılan Satıcının Açtığı İtirazın İptaline yönelik açılan davada dava dilekçesi ve Tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı Şahin SEYİDOĞLU' na dava dilekçesi ve tensip zaptının tebligat yerine geçmek üzere iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere 2 haftalık kesin sürede davaya cevaplarınızı, itirazlarınızı ve delillerinizi HMK 129 maddesi uyarınca mahkemeye ibraz etmeniz, cevap vermediğiniz takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız hususu ile birlikte Dava Dilekçesi ve Tensip Zaptı Tebligat Kanunu'nun 28. Maddesi gereği ilanen tebliğ olunmakla; Tebligat Kanunun 31. Maddesi gereğince tebligatın yapılmış sayılacağı tarafınıza ihtar olunur.

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