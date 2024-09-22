T.C. İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 22 Eylül 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL 43. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO: 2024/158 20.09.2024

KARAR NO: 2024/336



Nitelikli Hırsızlık suçundan Mahkememizin 30/05/2024 tarihli ilamıyla 142/2-b ve 53/1 maddesi gereğince 4 Yıl 7 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılan Muhammed Fatma oğlu, 1954 doğumlu, BEN ABD EL AZIZ ABD ELLAH, aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiştir. İLAN OLUNUR.

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