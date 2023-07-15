T.C.İSTANBUL 43. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 15 Temmuz 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2022/307 - KARAR NO : 2023/129

Hırsızlık suçundan Mahkememizin 24/02/2023 tarihli ilamı ile TCK'nun 142/2 maddesi gereğince 6.000.-TL Adli Para Cezası ile cezalandırılan Sami ve Yücel oğlu, 1975 doğumlu, BARIŞ ÜNAL aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli kararedilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.11.07.2023