T.C. İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 30 Nisan 2025 / 00:01

T.C. İSTANBUL 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2020/161

KARAR NO: 2025/81

SANIK: GULSHANOY KIRGIZOVA- Ergashboyevna ve Azıze kızı, 22/11/1975 NAMANGAN dğ.lu

Mahkememizin 11/02/2025 tarih ve 2020/161 Esas, 2025/81 Karar sayılı ilamı ile sanık GULSHANOY KIRGIZOVA hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan TCK'nın 204/1, 62, a,c,d,e mad. gereğince verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasının 5271 SY'nın 231/5-9 mad. uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, CMK 231/8 mad uyarınca 5 Yıl Süreyle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına karar verildiği, yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığa ulaşılamadığı ve gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşıldığından, kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra ilan metninin tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere kendisine en yakın Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe yada zabıt katibine -tutanağa geçirilmek kaydıyla- beyanda bulunulmak suretiyle İSTİNAF KANUN YOLU açık olmak üzere, aksi halde bu süre içerisinde başvurulmadığı takdirde verilen hükmün kesinleşeceğine dair karar verildiği, ilanen tebliğ olunur.