T.C. İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 01 Mayıs 2025 / 00:01

T.C. İSTANBUL 46. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2020/518 Esas

KARAR NO : 2021/183

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Kasten Yaralama suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/03/2021 tarihli ilamı ile 1 Yıl 8 Ay 7 Gün Hapis, 2 Yıl Hapis, 1200 Tl Adli Para cezasına ilişkin 14/10/2024 tarihli Ek Kararımız ile Aynen İnfazına yönelik kararın Farho ve Delal oğlu, 04/02/1992 doğumlu, Mardin, Midyat, Cumhuriyet mah/köy nüfusuna kayıtlı YAKUP AKTAŞ, tüm aramalara rağmen bulunamamış, aynen infazına yönelik karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.