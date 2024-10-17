T.C. İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 17 Ekim 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL 46. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2024/531 Esas

KARAR NO : 2024/780

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/06/2024 tarihli ilamı ile 142/2.b.2 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 5 YIL HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Muhammed ve Vardia oğlu, 01/01/1979 doğumlu, Filistin nüfusuna kayıtlı HİSAM LEYRAFİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.