T.C. İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 02 Ekim 2024 / 13:59

T.C. İSTANBUL 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2023/29 Esas

KARAR NO : 2023/765

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/12/2023 tarihli ilamı ile 142/2.b.1 maddesi gereğince İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c (altsoy hariç)-d-e), 1 YIL 4 AY 20 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Hayati ve Emine oğlu, 01/02/1984 doğumlu, Şanlıurfa, Eyyübiye, Tepe mah/köy nüfusuna kayıtlı UĞUR DAĞUŞAĞI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.01.10.2024