T.C. İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 09 Ekim 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2023/817 Esas

KARAR NO : 2024/177

Karşılıksız Yararlanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/03/2024 tarihli ilamı ile 163/3 maddesi gereğince hakkında DÜŞME kararı verilen sanık Sultanmakhmud ARTIKOV (Tolib ve Halimahon oğlu, 22/07/1972 ANDIJAN doğumlu, TC Kimlik No:99935532960) 'a gerekçeli karar ve katılan vekilinin istinaf başvuru dilekçesi tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 03.10.2024