T.C. İSTANBUL 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 18 Ocak 2024 / 00:01

İ L A N

DOSYA NO : 2018/444 Esas

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı mahkememiz dosyasının sanığı olan SUHRAB NAZAROV (ALTIBAYOğlu AYSULTAN'den olma, 1981 doğumlu, TÜRKMENİSTAN nüfusa kayıtlı) tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz dosyasının Basit Yargılama uygulanmasına dair kararı ve iddianamesi "CMK'nın 251 maddesi uyarınca basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verildiğinden davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde savunmalarınızın yazılı olarak mahkememize bildirilmesi, duruşma yapılmaksızın hüküm kurulabileceği ve yazılı olarak karşı çıkılmadığı takdirde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebileceği ihtar olunur."ihtarıyla birlikte tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonrakararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.16.01.2024