T.C.İSTANBUL 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 18 Kasım 2023 / 00:01

Sayı : E.88742836-2021/389-Ceza Dava Dosyası 15.11.2023

İSTANBUL 49.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN Mahkememizin 16/03/2023 tarih2021/389 esas 2023/145 karar sayılı ilamı ile; Ali ve Fatihaoğlu Cezair 01.01.1989 D.lu sanık Adlane BOUKEFDA'nın Hırsızlık suçundan beraatine, Başkasına Ait Kredi Kartının Kötüye Kullanılmasısuçundan TCK.nun 245/1 maddesi gereğince 2 yıl 6 ay hapis cezası ve 80,00 Tl adli para cezası ile cezalandırılmasınakarar verildiği ve yapılan tüm aramalara rağmen karar sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine bulunulacak beyanın zabta geçirilmesi ve mahkememizce onaylanması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf kanun yoluna başvurabileceği, aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu tebliğ olunur.