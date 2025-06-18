T.C. İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 18 Haziran 2025 / 00:01

T.C. İSTANBUL 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO: 2024/315 Esas

KARAR NO: 2025/213

Dolandırıcılık suçundanyukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/05/2025 tarihli ilamı ile 157/1 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 1 YIL 6 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), 7500 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Şefik ve Vediha oğlu, 17/10/1990 doğumlu, TUNCAY İNCE tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine,

2- İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki nöbetçi asliye ceza mahkemesine verilecek dilekçe ile bizzat başvurarak veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve tutanağa kaydettirmek suretiyle istinaf yasa yolunun açık olduğu, istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.