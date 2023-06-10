T.C. İSTANBUL 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 10 Haziran 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/1314

MİRAS BIRAKAN : BAHTİŞAH OĞLU ÖMER

Davacı Mustafa Yılmaz vekili tarafından açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;

İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2018/435 esas sayılı ortaklığın giderilmesi davasında İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Kadımehmet Mah. Dutdibi Mevkii, 1425 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın satış suretiyle ortaklığın giderilmesinin talep edildiği, tapu kaydında Bahtişah oğlu Ömer'in 3/7 oranında hisse maliki olduğu, bu nedenle mirasçılarının tespiti için mahkememizde mirasçılık belgesi talepli dava açıldığı, ancak bugüne kadar yapılan araştırmalarda mirasçılarına ulaşılamadığı, bir netice alınamaması nedeniyle mirasçılarının mahkememiz dosyasına müracaat etmeleri hususunda duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 23/01/2024 günü saat: 11:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 01/06/2023