T.C. İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nden
Yayın Tarihi:
T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
DOSYA NO : 2022/413
KARAR NO : 2022/1122
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/10/2022 tarihli ilamı ile Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 2 Yıl 1 Ay Hapis cezası ile cezalandırılan Hamza ve Takimina oğlu, 27/04/1974 Tacikistan doğumlu MANUCHEHR AHMADOV tüm aramalara rağmen bulunamamış olup, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02116376