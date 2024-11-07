T.C. İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 07 Kasım 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2022/413

KARAR NO : 2022/1122

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/10/2022 tarihli ilamı ile Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 2 Yıl 1 Ay Hapis cezası ile cezalandırılan Hamza ve Takimina oğlu, 27/04/1974 Tacikistan doğumlu MANUCHEHR AHMADOV tüm aramalara rağmen bulunamamış olup, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.