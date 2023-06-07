T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 07 Haziran 2023 / 00:01

DOSYA NO :2022/134 Esas

KARAR NO :2023/336Karar

Karşılıksız Yararlanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/05/2023 tarihli ilamı ile gerçekleşen davada Sanık Mustafa Kavak hakkında 1 yılhapis cezası verilerek TCK'nın 51. Maddesi uyarınca cezanın ertelenmesine karar verilmiştir. Sanık Mustafa Kavak'ın (Mehmet ve Sülbiye oğlu, 02/04/1970 İçme doğumlu, Elazığ Merkez, Güneyçayır mah/köy nüfusunda kayıtlı) tebliğe yarar adresibilinmediğinden hükümtebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır CezaMahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 05/06/2023