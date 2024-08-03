T.C. İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 03 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO :2023/380 Esas

KARAR NO :2024/446 Karar

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/05/2024 tarihli ilamı ile gerçekleşen davada sanık Yusuf Eres'in 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanık Yusuf Eres'e (Hüseyn ve Hezar oğlu, 22/11/1987 Şişli doğumlu) gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 2 (iki) hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 01/08/2024

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