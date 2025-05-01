T.C. İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 01 Mayıs 2025 / 00:01

T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2023/237 Esas

KARAR NO: 2025/170 Karar

Bir KimseyiFuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek suçunun Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı11/03/2025 tarihli ilamı ile gerçekleşen davada sanık RustambeK ISAMUDDINOV hakkında beraat kararı verilmiştir. (Pulatovna ve İnobat kızı 1987D.lu, Özbekistan uyruklu) ) Mağdur DILNOZA TAJIEVA gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 2 (iki) hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır CezaMahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.