T.C. İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 03 Ekim 2025 / 00:01

Esas No: 2019/585

Karar No: 2023/527

Mahkememizin 06/07/2023 tarih, 2019/585 Esas, 2023/5272 Karar sayılı kararı ile sanıklar Mohamed ve Rukiye oğlu, 1998 Fas doğumlu AYMAN EL GOURAOUL, Mohammadı ve Saltana oğlu, 1998 Fas doğumlu MOHAMMED BOUTAYBI, Mılu ve Seyıda kızı 1996. Fas doğumlu SOUFIANE TIKENT'in sanıkları olduğu Basit Yaralama suçuna ilişkin davada HAGB kararı verildiği, kararın sanıklara tebliğ edilmesi gerektiği, tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı, adresi de meçhul olduğundan, karar tebliğ edilememiş olmakla kararın Basın İlan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt geneli ilk 5 Gazeteden ve internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanen tebliğine,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren iki hafta içerisinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.