T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 28 Mayıs 2023 / 00:01

DOSYA NO :2020/153 Esas

KARAR NO :2023/322 Karar

Çocukları Dilencilikte Araç Olarak Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/04/2023 tarihli ilamı ile gerçekleşen davada Sanık Hatice Baki hakkında 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilerek TCK'nın 51. Maddesi uyarınca cezanın ertelenmesine karar verilmiştir. Sanık Hatice Baki'nin (Salih ve Emine kızı, 05/03/1986 Altındağ doğumlu, Kırklareli Merkez, Üsküp Gündoğdu mah. Nüfusunda kayıtlı) açık adresibilinmediğinden hükümve istinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf dilekçelerinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır CezaMahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 25/05/2023