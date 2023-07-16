T.C. İSTANBUL 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 16 Temmuz 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2018/450 Esas

KARAR NO : 2023/277

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi, Haksız Yere Elde Bulundurulan Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/03/2023 tarihli ilamı ile müşteki AHMED EMAD YOUNUS YOUNUS tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ile sanıklar vekilinin istinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğinden itiraben 7 günlük süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibinebeyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi ile ilgili hakime onaylattırılmak, bulunduğu yerdeki asliye ceza mahkemesi aracılığı ile mahkememize bir dilekçe göndermek veya başvurmak suretiyle veya ceza infaz ve tutukevi kurumunda ise bulunduğu kurum aracılığıyla mahkememize göndereceği bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceğine karar verilmiş olup,İLAN OLUNUR. 13.07.202