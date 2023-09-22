T.C. İSTANBUL 57. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 22 Eylül 2023 / 00:01

Sayı : E.61458052-2021/1129-Ceza Dava Dosyası 20.09.2023

İSTANBUL 57.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 15.02.2022 tarih2021/1129 esas 2022/173 karar sayılı ilamı ile; Mustafa Can ve Behiye Sümer oğlu 09.12.1986 Üsküdar doğumlu sanık Muzaffer Bulut ARKAN'ın 5607 SayılıYasaya muhalefet suçundan mahkumiyet cezası, Bozulmuş Gıda veya İlaç Ticareti suçundan Beraatkarar verildiği, mahkememiz kararı katılan İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü vekili tarafından istinaf edildiğive yapılan tüm aramalara rağmen istinaf dilekçesisanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya tutanağa bağlanmak üzere mahkememiz kalem personeline yapılacak müracaat ile, başka yerde bulunulması halinde ise mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya yine mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesi kalem personeline tutanak tutulmak veya bulunduğu Ceza Evi Müdürlüğüne müracaat sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yolu açık olmak üzere (Kanun yoluna başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceğine ve gereğince infaz işlemlerinin yapılacağı ihtarı ile), aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra istinaf dilekçesinin sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu tebliğ olunur.