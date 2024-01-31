T.C. İSTANBUL 58. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 31 Ocak 2024 / 00:01

Sayı : E.84517419-2018/110-Ceza Dava Dosyası 26.01.2024

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Mahkememizin 14.02.2023 tarihli 2018/110E- 2023/90 Karar sayılı ilamı ile; Taç Muhammed ve Nazlı Gül oğlu, 1998 Afganistan d.lu müşteki Abdullah ŞHAMS , Gülşahve Manon oğlu 1996 d.lu Afganistan doğumlu müşteki Acem YOLDAŞ'ın ve Sadık ve Haçbek oğlu, 1994 d.lu Afganistan d.lumüşteki Malik SADIK'ın tarafı olduğu sanık hakkında Kasten Yaralama, Mala Zarar Verme Konut Dokunulmazlığını ihlaletme suçundan verilen 14.02.2023 tarihli 2018/110E 2023/90 K sayılı Mala Zarar verme suçundan 1 yıl 2 ay hapis Cezasıve Konut Dokunulmazlığını ihlal suçundan 12 ay hapis cezası ve hak mahrumiyetlerinin uygulanması kararının ve sanık müdafi Av. Ercüment Yaltırın 15.02.2023 tarihli istinaf dilekçesinin müştekilere tebliğ edilemediğinden 7201 SayılıYasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza mahkemesine verileceği bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyanda bulunması yolu ile İstinaf Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yoluna başvurabilecekleri aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın müşteki ve sanığa tebliğ edilmiş sayılacağının ve kararın kesinleştirileceği hususu tebliğ olunur 26.01.2024