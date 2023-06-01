T.C. İSTANBUL 59. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 01 Haziran 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2022/142 Esas

KARAR NO : 2023/34

Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/01/2023 tarihli ilamı ile 142/2.h.3, 116/4 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Cuma Murat ve Amon Soltan oğlu, 1985 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı VEFA GÖKCEYF tüm aramalara rağmen bulunamamış, gıyapta verilen karar adresi belirlenemeyen sanığa tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı kanunun 28. Maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılmasına ve ilanın resmi gazetede yayımlanmasından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 17.02.2023