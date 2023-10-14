T.C. İSTANBUL 6. AİLE MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 14 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/272 Esas 12/10/2023

KONU : İLANEN TEBLİGAT

İ L A N

Davacı , BAHA İTLETİ ileDavalı , NOUR ALHUDA GHRIWATI arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Düzenlenmesi) davası nedeniyle;

İlan tarihinden itibren 7 gün sonra duruşmanın bırakıldığı 07/12/2023 günü saat 10:05'de taraflara H.M.K. 322 yollamasıyla HMK 139/1 maddesi gereğince davetiye ile tebliğine,davetiyede taraflara sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamayadevam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği hususu dosyamız davalısı99287377394 Yabancı Kimlik No'lu AHMAD ve FEDAA kızı, 24/04/2000 dogumlu, Davalı , NOUR ALHUDA GHRIWATI'ye dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü bildirirtebligatı yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 12/10/2023