T.C. İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 18 Aralık 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2024/54 Esas

KARAR NO : 2024/400

"Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçundansanık Ali ve Kerime'den olma, Rakka 01/01/1999 doğumlu, Suriye Vatandaşı, Casım ABDURRAHMAN hakkında, mahkememizin 26/11/2024 tarihli ilamı ile CMK’nin 223/2-b maddesi uyarınca atılı suçtan BERAATİNE, karar verilmiş olup, söz konusu hüküm tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle sanığa tebliğ edilemediğinden;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ya da ceza infaz kurumuna dilekçe vermek veya ceza infaz kurumu müdürüne tutanağa bağlanmak üzere beyanda bulunmak suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere, belirtilen sürede istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği,İLAN OLUNUR.