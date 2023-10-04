T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İ L A N

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2023/170

KARAR NO : 2023/770

Hırsızlık, Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/07/2023 tarihli ilamı ile sanık ERDAL YILDIRIM hakkında; BERAAT kararı verilmiş olup, Sanık ERDAL YILDIRIM, (Osman ve Muazzez oğlu, 01/06/1975 TONYA doğumlu, TRABZON, TONYA, Orta mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:10239062182) tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığagerekçeli karartebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememizeveya Mahkememize gönderilmek üzerebulunduğuyer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge AdliyeMahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceğiaksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmişsayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.21.09.2023