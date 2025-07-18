T.C. İstanbul 63. Asliye Ceza Mahkemesinden İlan

Yayın Tarihi: 18 Temmuz 2025 / 00:01

T.C. İSTANBUL 63. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

DOSYA NO : 2024/672 Esas

KARAR NO : 2024/169

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/11/2024 tarihli ilamı ile 6136 sayılı yasa gereğine 500.00.TL.ve 6.000.00.TL. Adli Para cezası ile cezalandırılanEmin ve Hanife oğlu, 05/02/1994 Siirt doğumlu VEDAT TÜRKAN tüm aramalara rağmen bulanamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt Genelinde Yayınlanan bir gazetede ve internet haber sitelerinden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilerek istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği, İLAN OLUNUR. 14/07/2025