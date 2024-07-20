T.C. İSTANBUL 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2024 / 00:01

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DOSYA NO : 2024/137 Esas

KARAR NO : 2024/473

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/07/2024 tarihli ilamı ile 142/2-h ve 142/2-b, 35/2-1,62/1,53/1 ,63 maddesi gereğince 2 YIL 1 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Alı ve Zeyneb oğlu, 01/01/1999 İran doğumlu Sanık MOHAMMAD AMJADI tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığagerekçelikarar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Genel Trajı elli binin altında olan bir gazete ve bir internethaber sitesi ile Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren İKİ HAFTAiçinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolunun açık olduğu, belirtilen sürede istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.18.07.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064183