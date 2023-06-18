T.C. İSTANBUL 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 18 Haziran 2023 / 00:01

Sayı : 2022/1139 Esas 14/06/2023

Mahkememizce 61915052874 TC kimlik numaralı, Manas ile Takohi'dan olma, 01/07/1905 Divriği doğumlu SERKİS İRİNESİ'nin TMK 32. MADDESİ GEREĞİNCE 1970 tarihinden itibaren gaipliğine karar verildiği anlaşılmakla, Serkis İRİNESİ'nin tanıyan veya bilenlerin ilandan itibaren 21 gün içerisinde Mahkememize başvurması aksi halde Serkis İRİNESİ'nin gaiplik kararının kesinleşeceği ilan olunur.

İLGİLİ KİŞİ : SERKİS İRİNESİ - T.C.61915052874 MALATYA ili, BATTALGAZİ ilçesi, BORAN mah/köy, 9 Cilt, 64 Aile sıra no, 1 sırada nüfusa kayıtlı, MANAS ve TAKOHİ oğlu/kızı, 01/07/1905 dogumlu,