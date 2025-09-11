T.C. İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesinden /Başkanlığından İlan

Yayın Tarihi: 11 Eylül 2025 / 00:01

T.C. İSTANBUL 72. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN İLAN

DOSYA NO : 2024/237 Esas

KARAR NO : 2025/67

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/01/2025 tarihli ilamı ile 142/2.b.2 maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Alı ve Aıcha oğlu, 28/02/1971 doğumlu, CEZAYİR uyruklu, FARID ABDALLAH tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.