T.C. İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesinden /Başkanlığından İlan

Yayın Tarihi: 11 Eylül 2025 / 00:01

DOSYA NO : 2024/487 Esas

KARAR NO : 2025/187

Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/02/2025 tarihli ilamı ile 89/1 maddesi gereğince 7 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Lazhar ve Meriem kızı, 1985 doğumlu, TUNUS uyruklu, LAMIA AYARI EP JENAOUNI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.