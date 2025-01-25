T.C. İstanbul 8. Aile Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 25 Ocak 2025 / 00:01

T.C. İSTANBUL 8. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/650 Esas

DAVALI : FOWZİA DALA -ABDULFATTAH DALA ve KHALIDA ASHOUR'dan olma, 15/09/1996 doğumlu, Suriye uyruklu

Davacı BASHIR RIDWAN tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce tahkikat ve sözlü yargılama ihtaratlı davetiyenin tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 15/04/2025 günü saat: 10:30'dur. Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği 150.madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği ihtar ve tebliğ olunur.