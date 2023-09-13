T.C. İSTANBUL 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 13 Eylül 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/765 Esas

DAVALI : ARİF ALLUŞ

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinin tarafınıza tebliğ edilmesi amacıyla yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu itibarla; davacı Sounkal ALLOUSH tarafından aleyhinize açılan davada; evlendikten sonra davalı Arif ALLUŞ'un kendisini bırakıp gittiğini, maddi ve manevi olarak hiçbir faydasının olmadığını, 3 senedir görüşüp konuşmadıklarını, en son konuşmasında davalının kendisinden boşanmak istediğini belirttiğini, bu nedenle boşanmalarına karar verilmesini talep ettiği, dava dilekçesine karşı 6100 sayılı H.M.K.' nun 122/1 maddesi gereğince dava dilekçesinin iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra başlamak üzere; 2 hafta içinde aynı kanunun 129.maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, aksi takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu; dava dilekçesinin Arif ALLUŞ'a tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 02/08/2023