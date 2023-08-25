T.C. İSTANBUL 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 25 Ağustos 2023 / 00:01

T.C. İSTANBUL 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/722 Esas

DAVALILAR : 1- DİDEM KÜÇÜKYILMAZ - 28912950770

2- İLKAY MEHMET KÜÇÜKYILMAZ - 28915950616

Davacı tarafından aleyhinize açılan 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktöring Ve Finansman Şirketleri Kanunundan Kaynaklanan (İtirazın İptali) davasının yapılan yargılamasında;

Dava dilekçesinde özetle; davacı bankanın müşterisi davalı ERMA HAZIR GİYİM SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ lehine, İLKAY MEHMET KÜÇÜKYILMAZ ve DİDEM KÜÇÜKYILMAZ müşterek borçlu ve müteselsil kefaleti ile Genel Kredi ve Teminat Sözleşmesine istinaden esnek ticarikredi ve business kart tesis edildiğini, borcun ödenmemesi üzerine, hesabın kat edildiği ve borcun ödenmesi gerektiği hususlarını içerir Gebze 6. Noterliğinin 29.12.2020 tarihli, 39039 yevmiye nolu ihtarnamesinin borçlulara gönderildiğini ancak borcun ödenmediğini, bu nedenle İstanbul 1. İcra Dairesinin 2021/5687 Esas sayılı dosyasından genel haciz yoluyla ilamsız takip başlatıldığını, borçluların takibe itiraz ederek durdurduklarını, arabuluculuk görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını beyan ederek İstanbul 1. İcra Dairesinin 2021/5687 Esas sayılı dosyasına yapılan itirazların iptali ile takibin devamına, borçlular aleyhine %20'den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.

Mahkememizce dava dilekçesinde bildirilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesi ile tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü 18/10/2023 saat 11:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, gelmediğiniz veya bir vekille kendinizi temsil ettirmediğiniz taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve karar verileceği hususu , yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, varsa işbu ilan tarihinden itibaren HMK 126,127,129/2,121 ve 122. mad. gereği 2 haftalık kesin süre içinde davaya cevaplarınızı ve tüm delillerinizi yazılı olarak bir liste ekinde dosyaya sunmanız, başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için bunların bulunabilmesini sağlayan bilgileri dilekçede açıkça yer verilmesi hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.