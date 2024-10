T.C. İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi

Yayın Tarihi: 08 Ekim 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2020/314 Esas

KARAR NO : 2024/297

DAVALILAR :1-RIDVAN ALBAYRAK (T.C. No:439******52)

2-GAPSAN İNŞAAT GIDA OTO SAN.TİC.LTD.ŞTİ

3-KARINCA AHŞAP ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ

Davacı Detay Taban Ayakkabı Deri Ürünleri Teks. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan menfi tespit davasının yapılan açık yargılaması sonucunda Mahkememizin 25/04/2024 tarih ve 2020/314 Esas - 2024/297 Karar sayılı ilamı ile;

"1-DAVANIN KABULÜ İLE; İstanbul 5.İcra Müdürlüğünün 2020/11429 Esas sayılı dosyasında takibe konulan; borçlusu Hotiç Ayakkabı Sanayi ve Ticaret A.Ş., lehtarı Detay Taban Ayakkabı Deri Ürünleri Teks. San. Tic. Ltd. Şti. olan, 11.12.2019 düzenleme tarihli, 30.04.2020 ödeme tarihli, 150.245 TL bedelli bonodan ve borçlusu Hotiç Ayakkabı Sanayi ve Ticaret A.Ş., lehtarı Detay Taban Ayakkabı Deri Ürünleri Teks. San. Tic. Ltd. Şti. olan11.12.2019 düzenleme tarihli, 25.05.2020 ödeme tarihli, 200.246 TL bedelli bonodan dolayı davacının davalılara borçlu olmadığının tespitine,

2-Davacının bonoların iptali, bonoların iadesi ve kötü niyet tazminat taleplerinin reddine,

3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan harçlar tarifesine göre alınması gereken 24.342,65 TL harçtan, peşin alınan 6.085,67 TL harcın mahsubu ile geriye kalan 18.256,98 TL harcın davalılardan tahsiline,

4-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesaplanan 55.453,33 TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davacı tarafından yapılan 54,40 TL başvurma harcı, 6.085,67 TL peşin harç, 2.440,24 TL basın ilan ücreti, 1.500 TL bilirkişi ücreti ve 1.074,1‬0 TL tebligat-müzekkere gideri olmak üzere toplam 11.154,41‬ TL yargılama giderlerinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

6-Taraflarca yatırılan gider avansından arta kalan kısmın karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,

Davacı vekilinin yüzüne karşı, davalıların yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize sunulacak veya gönderilecek dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere oybirliğiyle verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." şeklinde karar verilmiştir.

Mahkememizin 25/04/2024 tarih ve 2020/314 Esas - 2024/297 Karar sayılı gerekçeli Kararının; adresiniz tespit edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olup, Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı tarafınıza ihtar olunur. 24/09/2024