T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 19 Mayıs 2023 / 00:01

ESAS NO : 2021/603 Esas

DAVALI : METİN BASUM (TCKN:29068992768)

Davacı ZERPAK AMBALAJ PLASTİK VE LÜKS HIRDAVAT SANAYİ DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Yeni adresiniz tespit edilemediği anlaşıldığından, bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur. 03/04/2023