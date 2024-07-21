T.C. İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2024 / 00:01

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ESAS NO : 2022/607 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 01/10/2024 günü saat: 10:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, gelmediğiniz veya bir vekille kendinizi temsil etmediğiniz taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve karar verileceği hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : NURİYE ARACICAM - 25096440066

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064769