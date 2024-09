T.C. İstanbul Anadolu 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 22 Eylül 2024 / 00:01

İSTANBUL ANADOLU ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

Dosya No : 2021/525 Esas

ESAS NO : 2021/525

KARAR NO : 2024/379

KARAR TARİHİ : 03/07/2024

SUÇ : Yol kesmet suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma ve elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık

MÜŞTEKİ KİMLİĞİ : ÖMER NAZERİ: Nazer ve Gülistan oğlu, 998 doğumlu, Afganistan vatandaşı.

KARAR ÖZETİ : Şikayetçisi olduğu 2021/525 esas sayılı dosyada SSÇ Ali Görkem Özdemir hakkında yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma suçundan beraat, SSÇ ler Baran Çakır, Emir Can Kıray, Ufuk Devrim Sevim hakkında yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma suçundan mahkumiyet kararı verilmiş olup, SSÇ ler Emir Can Kıray, Ufuk Devrim Sevim, BaranÇakır müdafiileri tarafından istinaf edilmiştir.

Adı geçen müştekiye mahkeme kararıve istinaf dilekçeleri, bütün aramalara rağmenkendisinin yada konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılıKanunun 29.maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.Müştekinin kararı tebliğ tarihinden başlayarak iki hafta günlük süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunulmak sureti ile Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.18.09.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02092713