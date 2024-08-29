T.C. İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/355 Esas

Konu : İlanen Tebligat Mahkememizde açılan Özel Ormana Mesul Müdür Tayini davasında verilen ara karar gereği,

Dava dilekçesinde özetle; Orman Genel Müdürlüğü tarafından halen derdest durumda bulunan İstanbul İli, Pendik İlçesi Ballıca Köyü 249 parsel sayılı Göçbeyli özel ormanının tapusunun iptali ile kısmen devlet ormanı olarak kayıt ve tescili talepli dava açıldığı, söz konusu özel alanda sık sık orman suçu işleniyor olması nedeniyle bu konuda gerekli tedbirlerin alınması ve denetlenmesi bakımından sorumlu bir muhataba ihtiyaç duyulduğu, ayrıca söz konusu parselin maliklerince bugüne kadar mesul müdür atanmamış olması ve sürekli değişen yaklaşık 82 adet tapu kayıt maliki bulunmasının rızaen mesul müdür tayinini imkansız kılması nedeniyle Hususi Ormanlar ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Orman hakkındaki Yönetliğin 7. Maddesi uyarınca mesul müdür tayin edilmesinin istenilmesi zaruretinin hasıl olduğunun belirtildiği,

Mahkememizce özetle; 6831 sayılı yasanın 53. Maddesi gereğince özel orman sahiplerine Orman İdaresi tarafından 3 ay içerisinde mesul müdür bildirmelerinin istenmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği,

Kararın davacı idare tarafından istinaf edildiği ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk dairesi 2019/450 E: 2021/432 K. Sayılı kararı ile özetle; davada hasım olarak yer alması gereken özel ormanın sahiplerinin ad, soyad ve adres bilgilerinin tamamlattırılmasının sağlanması, bu nedenle öncelikle ilk derece mahkemesince bu eksikliği tamamlaması için davacı tarafa 1 haftalık süre vermesi gerekirken esasa yönelik karar vermesi uygun görülmemiş olup, davacının istinaf başvurusunun usulen kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının yukarıda belirtilen eksikliklerin tamamlaması hususunda HMK'nın 119. Maddesi doğrultusunda davacıya bu konuda kesin süre verilerek tamamlattırılması gerektiğinden kararın 353/1-a.4 maddesi gereği kaldırılmasına karar verildiği, bu kapsamda taraf teşkilinin tamamlanması amacıyla yargılamaya devam olunduğu,

Mahkememizce dava dosyasında dahili davalılar RECEP KINAŞ yurt dışı tebligat adresinde artık ikamet etmediği belirtilerek tebligatların iade olunduğu, kişilerin güncel adresi ve mernis adresi tespit edilmesi maksadıyla yapılan araştırmalardan bir netice alınamadığından dava dilekçesi, mahkememiz 22/12/2018 Tarih 2017/166 E. 2018/1547 K. Sayılı kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk dairesi 2019/450 E: 2021/432 K Sayılı kararı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dahili davalı RECEP KINAŞ işbu ilan ile belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelmediğiniz ve mesul müdür önermediğiniz takdirde tarafların seçtiği veya mahkememizce resen belirlenen bir kişinin mesul müdür atanabileceği ihtarı ile duruşma günü olan 12/09/2023 günü 11:45 bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 25/07/2024

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