T.C. İstanbul Anadolu 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 16 Haziran 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/560 Esas

MİRAS BIRAKAN : FADİME YILDIZ - 5420***1100 -

LEHİNE VASİYET YAPILAN : TAYLAN YILDIZ - 5420***1264 -

MİRASÇI : SİM YILDIZ - 3541***0574 -

Mahkememizde açılan vasiyetnamenin açılması davasında verilen ara karar gereği,

Kadıköy 7. Noterliği 05/10/2012 tarih, 18769 yevmiye numaralı müteveffa Fadime Yıldız'a ait vasiyetnamenin içeriğinde :

''Vefatım halinde terekemin tamamı için eşim, 5421***1036 T.C. Kimlik nolu Selahattin Yıldız'ı mirasçım olarak nasb ve tayin ediyorum. Eşim Selahattin Yıldız'ın da vefat etmesi halinde İSTANBUL İLİ, KADIKÖY İLÇESİ, 2. BÖLGE, TUĞLACIBAŞI Mah., Yol sokağında vaki ve kain olup tapuda 150 pafta 589 ada, 342 parsel noda kayıtlı bulunan 44/800 arsa paylı, 2. Kat 12 nolu daire üzerindeki tüm hak ve hisselerimi oğlum 5420***1264'a terk ve vasiyet ediyorum. Yukarıdaki şartlar doğrultusunda intikaline, kayıt ve tesciline muvafakatimin bulunduğunu şimdiden kabul ve beyan ederim. Son arzularım bunlardan ibarettir. Başkaca bir diyeceğim yoktur. İşbu vasiyetimi hiç kimsenin baskı, tehdit, cebir ve tesiri altında kalmadan kendi hür irademle yaptığımı Noter huzurunda kabul beyan ve ikrar ederim.'' diyerek sözlerini tamamlamış olduğu,

Mahkememizce dava dosyasında Sim Yıldız 'ın güncel adresi ve mernis adresi tespit edilemediğinden yapılan tebligat yapılamamıştır. Yapılan araştırmalardan bir netice alınamadığından vasiyetname ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mirasçı Sim Yıldız işbu ilan ile vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğinize dair en geç duruşma gününe kadar beyanda bulunmanız ve işbu tebliğden itibaren vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmemenizhalinde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız ,ayrıca duruşma günü olan 16/11/2023 günü 09:54'de bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.