T.C. İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 13 Eylül 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.15195282-2021/501-Ceza Dava Dosyası 10.09.2024

Konu : İ L A N

ESAS NO : 2021/501

KARAR NO : 2022/282

1-Her ne kadar sanık Ramazan SÜZEN hakkında "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı ve Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan TCK 158/1-f.-h maddesi gereğince cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de; sanığın atılı suçu işlediğine dair mahkûmiyetine yeterli, kesin ve inandırıcı somut delil elde edilemediği, sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmadığı anlaşıldığından CMK'nın 223/2-e. maddesi gereğince BERAATİNE,

2-5271 Sayılı CMK'nın 327/1 maddesi gereğince yapılan yargılama giderinin kamu üzerine bırakılmasına,

İş bu kararın sanığın yokluğunda verildiği, belirlenen adreslerinde kararın kendisine tebliğ edilmediğindenGerekçeli Kararın T.C Kimlik No:21019096198, Mustafa ve Ayın Zelihaoğlu, 01/09/1977 Şanlıurfadoğumlu, ADANA- YÜREĞİR, 19 Mayısmah/köy nüfusunda kayıtlı. RAMAZAN SÜZEN'e

7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29, 30 maddeleri gereğince karar özetinin Türkiye genelinde tirajı 50.000 üstünde olan bir GAZETE İLE İLANEN TEBLİĞİNE,

Aynı kanunun 31. Maddesi gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına ve tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile veya tutanak tutulması koşuluyla mahkememizin zabıt katibine yapılacak beyan ile itiraz edilmediği takdirde müteakip muamelelerin ifasına karar verilmiştir.

İlgiliye tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02088489