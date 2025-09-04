T.C. İstanbul Anadolu 10. Aile Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 04 Eylül 2025 / 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/2028 Esas

DAVALI : YASİN ÇETİNER

Davacı Nihal Çetiner vekilince tarafınıza boşanma davası açılmış olup; dava dilekçesinde özetle; evliliğin başından beridir küfürlü konuştuğunuz, eşinize fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığınız, sevgisiz, ilgisiz, baskıcı ve dışlayıcı davrandığınız, evin ve çocuklarınızın maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamadığınız, sürekli alkol aldığınız, sürekli kumar oynadığınız, evin geçimine destek olmadığınız, düzenli bir işte çalışmadığınız, bazı günler eve gitmediğiniz, 2023 yılının Şubat ayında ise evi terk ettiğiniz, ailenizi maddi destekten yoksun bıraktığınız ve evlilik sorumluluklarınızı yerine getirmediğinize ilişkin iddiaların ileri sürüldüğü ve TMK'nın 166. Maddesi uyarınca boşanma kararı verilmesinin talep edildiği, müşterek çocuklarınız Gökçe ve Ayça için ayrı ayrı aylık 5.000,00 TL tedbir nafakası ve devamında iştirak nafakası talep edildiği, davacı yararına aylık 5.000,00 TL tedbir nafakası ve devamında yoksulluk nafakası talep edildiği, bu nafakaların her yıl TÜFE - ÜFE oranında arttırılmasının talep edildiği ve ayrıca davacı lehine 250.000,00 TL maddi tazminat ve 250.000,00 TL manevi tazminat talebinin bulunduğu görülmüştür.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip tutanağını içerir tebligat çıkarılmış olup, bilinen adreslerinize tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın yapıldığı tarihten itibaren yasal yedi (7) günlük süre sonunda dava dilekçesini ve tensip tutanağını tebliğ etmiş sayılacağınız, tebliğden itibaren iki hafta içinde bu davaya karşı cevaplarınızı bildirmeniz gerektiği (HMK m. 127), davacı sayısınca cevap dilekçesi örneğinin ve varsa yazılı delillerinizin de cevap dilekçesine eklenmesi gerektiği (HMK m. 126), cevap dilekçesinde davalının T.C. kimlik numarasının mutlaka yazılması ve HMK’nın 129. maddesinde gösterilen unsurların bulunması gerektiği, HMK’nın 116. maddesindeki ilk itirazların cevap dilekçenizde ileri sürülmesi zorunlu olduğu (HMK m. 117) daha sonra ileri sürülmesi halinde dinlenemeyeceği, HMK’nın 128. maddesine göre dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde cevap vermemeniz durumunda davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız tarafınıza ilanen tebliğ ve ihtar olunur.