T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 20 Mart 2024 / 00:01

Sayı :2023/718 Esas 13/03/2024 Konu : Dosya istemeDavacı T.C KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ileDavalı CELAL GÖK arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

"Mahkememizde görülmekte olan davada, davalının maliki olduğu dava konusu İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, EkşioğluMah.285 ada, 10 nolu parsel sayılı taşınmazda davacı kurumca 1.230,14 m² lik kısmı hakkında Karayolları Genel Müdürlüğü'nce2023/213 sayı ve 07/08/2023 tarihli kamulaştırma işlemine başlama kararı alındığı, bunun üzerine dava konusu taşınmazla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 11. Maddesi uyarınca takdir edilen bedel üzerinde aynı kanunun 8. Maddesi uyarınca pazarlıkla satın alma usulüyle, davalı ile anlaşma sağlanmaya çalışılmışsa da bu mümkün olmadığından dava açma zarureti hasıl olduğunu, duruşmasının 12/03/2024 gürü saat 12:12 'de yapıldığı, yeni duruşma gününün 09/07/2024 günü saat 12:00'a bırakıldığı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye bildirilebileceği, ilgililerin mahkemeye başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur."