T.C. İstanbul Anadolu 11. AİLE MAHKEMESİN'İN

Yayın Tarihi: 30 Nisan 2023 / 00:01

ESAS NO : 2021/110 Esas

DAVACI: ARİFE ŞAHAN

DAVALI: ASLAN ŞAHAR

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma ( Çekişmeli ) Davasıdır.

Davacının 10/02/2021 tarihli dava dilekçesi özetle; Tarafların 1985 tarihinde evlendiklerini, son 15 yıldır ayrı yaşadıklarını, ne yaptığını bilmediğini, boşanmayı talep ve dava etmiştir.

ASLAN ŞAHAR'ın adresine tebligat yapılamamış, adresi tespit edilememiş bulunduğundan, duruşma gününün adı geçene mahkememizce ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olmakla;

HMK'nın 127/1 maddesi uyarınca ,dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde HMK'nın 129. Maddesindeki unsurları içerir cevap dilekçesi , dilekçede gösterilen ve elinde bulunan belgelerin mahkemeye verilmesi ve başka yerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulundurulmasını sağlayıcı açıklamanın cevap dilekçesinde yazılması ile 50,00 TL delil avansının mahkememiz veznesine yatırılması ihtar olunur.

Belirlenen gün ve saatte 22/06/2023 günü saat 10.00'da HMK'nın 320/2. 139 ve 150 mad. Gereğince duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirdediğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur. 28/04/2023