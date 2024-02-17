T.C. İstanbul Anadolu 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 17 Şubat 2024 / 00:01

Sayı : 2023/712 Esas 24/01/2024

Konu : ilan metni

Mahkememizde açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;

Nureddin ve Meryem'den olma, Kalkandele-01/07/1909 doğumlu 12/02/1993 ölüm tarihli, Mahkememiz murisi Nazile Budan'ın (T.C-43162449744) mirasçıları tespit edilemediğinden Nazile Budan'ın mirasçılarının ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde mahkememiz 2023/712 ESAS sayılı dosyasına kimlik bilgileri ile müracaat etmeleri gerektiği,

Müracaat olmadığında T.M.K'nun 501. Maddesi uyarınca mirasın devlete geçeceği ilan olunur.