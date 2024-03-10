T.C. İstanbul Anadolu 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ
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Sayı : 2020/990 Esas Konu : Gaiplik ilanıAşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenilen Bayram Ada'nın hayatta olduğuna dair bir emare elde edilemediğinden, davacılar Ayşan Ada ve Musab Ada tarafından gaiplik kararı verilmesi talep edilmiş olup, TMK'nın 33. maddesi gereğince gaipliği istenilen Bayram ADA'yı tanıyan ve adresini bilen kimseler var ise, mahkememizin 2020/990 E. sayılı dosyasına bildirilmesi ve hayatta ise duruşma günü olan 10/09/2024 günü, saat 11:35'te mahkememizde hazır bulunması için ilanen tebligat yapıldığının bildirildiği ilan olunur. 20/02/2024
GAİP
TC KİMLİK NO : 29206512704
ADI SOYADI : BAYRAM ADA
BABA ADI : MEHMET
ANA ADI : ZEYNEBA
DOĞUM TARİHİ : 13/05/1971
DOĞUM YERİ : SİLVAN
İKAMETGAH ADRESİ : Merkez/ İSTANBUL
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|BASIN NO: ILN01999365