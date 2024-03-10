T.C. İstanbul Anadolu 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 10 Mart 2024 / 00:01

Sayı : 2020/990 Esas Konu : Gaiplik ilanıAşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenilen Bayram Ada'nın hayatta olduğuna dair bir emare elde edilemediğinden, davacılar Ayşan Ada ve Musab Ada tarafından gaiplik kararı verilmesi talep edilmiş olup, TMK'nın 33. maddesi gereğince gaipliği istenilen Bayram ADA'yı tanıyan ve adresini bilen kimseler var ise, mahkememizin 2020/990 E. sayılı dosyasına bildirilmesi ve hayatta ise duruşma günü olan 10/09/2024 günü, saat 11:35'te mahkememizde hazır bulunması için ilanen tebligat yapıldığının bildirildiği ilan olunur. 20/02/2024

GAİP

TC KİMLİK NO : 29206512704

ADI SOYADI : BAYRAM ADA

BABA ADI : MEHMET

ANA ADI : ZEYNEBA

DOĞUM TARİHİ : 13/05/1971

DOĞUM YERİ : SİLVAN

İKAMETGAH ADRESİ : Merkez/ İSTANBUL