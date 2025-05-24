T.C. İstanbul Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 24 Mayıs 2025 / 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/358 Esas

DAVALI : DİLAVER SÖZBİR (13700430244)

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat davasının yapılan yargılama aşamasında dosyanın bilirkişiye tevdi edildiği, bilirkişice dosyaya sunulan 06/05/2025 tarihli raporu özetle; yapılan incelemeler sonucunda haksız fiil ile çıkan mal varlığı değerinin 2.587.096 TL olarak hesaplandığına ilişkin rapor ibraz edilmiştir. İşbu ilan tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur, cevap vermek için iki haftalık yasal süreniz bulunduğu hususu ilan olunur.