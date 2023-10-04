T.C. İstanbul Anadolu 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2023 / 00:01

Mahkememizin 2022/375 Esas sayılı dosyasından davalı Muzaffer Ünlüer'in dava dilekçesinde belirtilen adresinize daha önce yapılan tebligatlar bila tebliğ iade edildiğinden tarafınıza ilanen tebligat yapılmış olup mahkememiz dosyası 13/06/2023 tarihinde karar çıkmış 2022/375 Esas 2023/449 karar sayılı kararı ile "Davanın Kabulü ile, 1-Dava konusu İstanbul ili, Ümraniye ilçesi Y. Dudullu mahallesi960 ada, 9 parselde206,11,M2. yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmaz üzerinde bulunan alacaklısı Muzaffer Ünlüer, 5072000000,00 etl bedelli, 04.03.2005 tarih ve 2620 yevmiye nolu İPOTEĞİNKALDIRILMASINA,2-Depo edilen ipotek bedelinin talep halinde davalı ipotek alacaklısına ödenmesine," karar verildiği" ilanen tebliğ olunur