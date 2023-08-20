T.C. İstanbul Anadolu 16. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 20 Ağustos 2023 / 00:01

İLAN

T.C. İstanbul Anadolu 16. AİLE MAHKEMESİNDEN

Sayı No : 2023/167

Davacı , ESRA AYLA tarafından Davalı , ORHAN ÖCEL aleyhine açılan davanın yapılmakta olan yargılamasında davalının adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve ön inceleme gün ve saatinin ilan yolu ile tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde; tarafların İstanbul Anadolu 23. Aile Mahkemesinin 2018/427 esas sayılı dosyasında boşandıklarını, müşterek çocukların velayetlerinin müvekkiline verildiğini, davalının çocukların maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmadığını belirterek çocukların her biri için aylık 1.800,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce 11/12/2023 günü saat 11.30'a ön inceleme duruşma günü bırakılmış olup, dava dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevap verebileceğiniz, süresi içerisinde cevap verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde iddia etmiş olduğu vakaları inkar etmiş sayılacağınız, ancak durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkansız olduğu durumlarda, bu süre zarfında mahkemeye başvurulması halinde bir ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği, HMK’nın 122 md. uyarınca işbu ilandan itibaren 2 hafta içinde davaya karşı cevap verebileceğiniz, HMK'nın 121. ve 129/2 Md. gereğince davaya ilişkin delil olarak göstereceğiniz belgeleri dilekçenize ekleyerek ibraz etmeniz ve başka yerlerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeniz gerektiği, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde yokluğunuzda duruşmaya devam olunacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız ihtarıyla dava dilekçesi, duruşma gününün tebliği yerine İLAN olunur.