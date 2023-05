T.C. İSTANBUL ANADOLU 17. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 24 Mayıs 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2021/533 Esas

KARAR NO : 2022/73

Silahla birden fazla fişi ile birlikte konutta geceleyin yağma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarındanMahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı16/02/2022 tarihli gerekçeli karar ile sanıklar Halid Arman, Javid Adil, Murat Niyaze, Asadullah Melikzade haklarında TCK.'nın 149/1-a-c-d-h;109/2, 109/3-a, 109/3-b, 43/1;116/4, 119/1-a, 119/1-c, 43/2 maddeleri gereğince her bir mağdur yönünden ayrı ayrıcezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılmış ise de; yüklenen suçlarınsanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeni ileCMK'nın223/2-e maddesi uyarınca ayrı ayrı BERAATLERİNE karar verilmiş olup,

Gulrahman ve Nesıme oğlu, 01/01/2005 Afganistan doğumlu, Mağdur Lokman Niyazev,Ahmed ve Ahmed oğ. 2001 Afganistan doğ. MüştekiBilal Niyazev, Mirhaydar ve Mirhaydar oğu.2001 Afganistan doğ.Müşteki Dahıl Niyazev ile Gaez ve Gaez oğ. 2000 Afganistan doğ. Müşteki Ruhen Niyazev'inyurt içi ve yurt dışı adresinin bilinmediği, adres araştırması neticesinde tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı ve Gerekçeli Karar ile Anadolu Cumhuriyet Savcısının İstinaf Talebinin tebliği yapılamadığından tebliğ imkasızlığı nedeniyle 7201 Sayılı Tebligat Kanunu 29.maddesi gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, TEBLİĞ tarihinden 7 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi Başkanlığına gönderilmek üzere Mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek şartıyla zabıt katibine beyanda bulunmak ve tutanakla tespit edilen beyanı ve imzası Hakim tarafından onaylanmak kaydıyla istinaf yasa yolu açık olmak üzere ve 7 günlük yasal süre içerisinde istinaf yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR.